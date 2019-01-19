СМИ: Facebook грозит рекордный штраф за нарушение политики конфиденциальности

Федеральная торговая комиссия, которая следит за соблюдением конфиденциальности и безопасности и которая начала проверять "Фейсбук" в прошлом году, готовит для соцсети рекордный штраф за утечку личных данных пользователей, сообщает The Washington Post.
По сведениям нескольких независимых источников издания, штраф за то, что в руках политической консалтинговой компании Cambridge Analytica появились личные данные 87 миллионов пользователей "Фейсбука" без их ведома, будет самым большим за всю историю.
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