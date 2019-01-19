Украинец попытался незаконно проникнуть на территорию Крыма

Задержанный не имел при себе документов. Его привлекли к административной ответственности.

Пресс-служба погрануправления ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина Украины, который пытался проникнуть на территорию Крыма, минуя пропускные пункты.

— Молодой человек был задержан пограничниками в тёмное время суток в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска Джанкой, в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух государств, — говорится в сообщении пресс-службы.

У путешественника 1992 года рождения при себе документов не оказалось. Задержанного привлекли к административной ответственности.