Трамп поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Американский лидер добавил, что Штаты поддерживают "процветающую, демократическую и живущую в мире с соседями Армению".

Президент США Дональд Трамп направил Николу Пашиняну письмо, в котором поздравил его с назначением на пост премьер-министра Армении. Текст письма приводит пресс-служба армянского правительства.

Уважаемый господин премьер-министр, поздравляю вас с назначением на пост главы правительства и успехом вашего блока на парламентских выборах в декабре 2018 года Дональд Трамп

Американский лидер добавил, что Штаты поддерживают "процветающую, демократическую и живущую в мире с соседями Армению". По его словам, вместе обе страны смогут добиться прогресса в углублении торгово-экономических связей и в борьбе за укрепление международной безопасности.

Напомним, Никол Пашинян был назначен на пост премьер-министра президентом страны Арменом Саркисяном 14 января. На выборах в парламент 9 декабря блок Пашиняна получил 88 мандатов из 132.