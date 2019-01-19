Астрономы рассказали, как лучше всего наблюдать за затмением

Последнее на ближайшие шесть лет затмение лучше всего будет видно в Калининградской области при условии хорошей погоды.

Астрономы в преддверии первого в 2019 году лунного затмения, которое ожидается 21 января, рассказали о том где и как лучше всего наблюдать за этим явлением.

По словам руководителя астросообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Алексея Байгашова, на территории России затмение лучше всего будет видно в Калининградской области, в то время как остальная часть страны сможет увидеть лишь его начало. Для жителей Калининграда лунный диск полностью уйдёт в тень от Земли в 7:12 по местному времени (в 8:12 — по московскому).

— Для наблюдения не нужно вообще никакой техники, только глаза. В телескоп даже хуже будет видно, потому что Луна не настолько яркая. И увидеть её можно будет где угодно. Но в нашем случае главный вопрос не где наблюдать — в городе или за городом, а чтобы была погода, — рассказал Байгашов РИА "Новости".

В астросообществе пояснили, что нынешнее затмение пришлось на период суперлуния (момент наибольшего сближения Луны и Земли. — Прим. Лайфа) из-за чего спутник будет казаться больше, чем обычно. Астрономы подчёркивают, что это затмение станет последним на ближайшие шесть лет, поскольку все последующие затмения либо будут неполными, либо не будут видны в европейской части России.