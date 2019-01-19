Русская "ириска". Дзюба может перейти в "Эвертон"

Мерсисайдцы проявляли интерес к форварду ещё после чемпионата мира, а в его приглашении лично заинтересован наставник команды.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба может перейти в английский "Эвертон" уже в это трансферное окно.

По информации RT речь идёт как об аренде, так и о полноценном трансфере нападающего.

Мерсисайдцы проявляли интерес к форварду ещё после чемпионата мира, а в его приглашении лично заинтересован наставник команды Марку Силва. Добавим, что в текущем сезоне Дзюба провёл 23 матча в составе петербуржцев, забив девять мячей.

В "Эвертоне" хорошо знакомы с русскими игроками. Так, с 2009 по 2012 год в составе "ирисок" выступал полузащитник Динияр Билялетдинов.