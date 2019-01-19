В Саудовской Аравии женщинам дали право выбирать способ родов

Женщины Саудовской Аравии получили разрешение самостоятельно выбирать способ родов. В прошлом им требовалось разрешение опекунов противоположного пола. Об этом сообщает The National.
Отмечается, что теперь они смогут запрашивать и получать информацию о состоянии своей беременности без письменного подтверждения со стороны мужчин.
Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.
Ранее Лайф сообщал, что в Саудовской Аравии решили положить конец практике тайных разводов и отныне женщин будут предупреждать о бракоразводных процессах по СМС.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени