В Саудовской Аравии женщинам дали право выбирать способ родов

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В Саудовской Аравии женщинам дали право выбирать способ родов

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Фото: © Flickr/TEDxKids@Riyadh

Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.

Женщины Саудовской Аравии получили разрешение самостоятельно выбирать способ родов. В прошлом им требовалось разрешение опекунов противоположного пола. Об этом сообщает The National.

Отмечается, что теперь они смогут запрашивать и получать информацию о состоянии своей беременности без письменного подтверждения со стороны мужчин.

Инициативу реформ, расширяющих права женщин, приписывают наследному принцу Мухаммеду ибн Салману.

Ранее Лайф сообщал, что в Саудовской Аравии решили положить конец практике тайных разводов и отныне женщин будут предупреждать о бракоразводных процессах по СМС.

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