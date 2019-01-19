Задолжала 760 тысяч. На Лолиту подали в суд в Москве

Исковое заявление было зарегистрировано в суде 15 января. Сейчас оно находится без движения для устранения процессуальных недостатков в документе.

ТСЖ "Большие Каменщики" подало в суд на певицу Лолиту с требованием взыскать с неё почти 760 тысяч рублей задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Так, в иске говорится, что певица задолжала за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рубля за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года. Кроме того, из-за долгов с 11 мая 2014 года по 9 июня 2017 года "накапали" пени в размере 148 тысяч 295 рублей.

Напомним, это уже не первое судебной разбирательство Лолиты с ТСЖ. Так, в 2012 году товарищество собственников жилья "Таганская площадь" потребовало взыскать с артистки около 500 тысяч рублей за вступительный взнос в организацию, целевые платежи по благоустройству за 2009 год, членские взносы за 2010–2011 годы и оплату услуг юриста.