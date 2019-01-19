В Ростовской области возбудили дело по факту нападения на полицейского

Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, прибывшего из Симферополя и напавшего на полицейского.

— Следственным отделом по городу Азову СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Симферополя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), — цитирует РИА "Новости" заявление представителя СУ СК России по области Галины Гагалаевой.

Ранее Лайф рассказывал, что 18 января мужчина подошёл к зданию отдела МВД России "Азовский" и ударил стража порядка в лицо. Причины, почему подозреваемый совершил правонарушение, не называются.