Московские метеостанции не зафиксировали зимнюю грозу минувшей ночью

Тем не менее специалисты отметили, что не могут не верить сообщениям с видео и фото, которые размещают интернет-пользователи.

Метеостанции столицы не зафиксировали зимней грозы, которая была в ночь на 19 января в Москве. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Тем не менее специалисты отметили, что не могут не верить видео и фото, которые выкладывают пользователи соцсетей.

В "Фобосе" отметили, что в последний раз зимняя гроза была зафиксирована в 2015 году.

Ранее Лайф рассказывал, что жители Москвы увидели минувшей ночью грозу. Видео и фото природного явления были опубликованы в соцсетях.