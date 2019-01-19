Facebook разрабатывает сервис для просмотра шуток

Facebook разрабатывает сервис для просмотра развлекательного контента с популярными в Интернете шутками. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Работа над сервисом с рабочим названием LOL (от английского laughing out loud, что переводится как "громко смеюсь". — Прим. Лайфа) ведётся уже несколько месяцев. По данным издания, в настоящий момент идёт закрытое тестирование, которое проводят около сотни старшеклассников.

Проект будет ориентирован на молодёжную аудиторию. Уже опубликованные записи разбиты на тематические категории, такие как шутки про школу или животных. В публикации отмечается, что в Facebook ещё не определились, будет ли LOL реализован в виде отдельного приложения или же будет интегрирован в какой-либо из уже существующих сервисов.

Некоторые источники издания отмечают, что сервис пока ещё не выглядит доработанным, а многие из опубликованных в нём шуток далеко не новые.