В Башкирии жителям начали выдавать маски и уголь из-за постоянного смога

Глава администрации 60-тысячного Сибая Рустем Афзалов рассказал, что для получения средств защиты нужно предъявить паспорт.

Из-за постоянного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе жителям башкирского города Сибай начали выдавать медицинские маски и таблетки активированного угля, сообщает ТАСС.

— В аптеке "Башфармация" люди начали получать индивидуальные средства защиты, а также активированный уголь. Мы раздаём по предъявлении документов, работают волонтёры, вчера медикаменты получили 180 человек — сказал Афзалов.

По сведениям ГУ МЧС региона, которые приводит агентство, причиной плохой экологической обстановки стало тление руды на закрытом карьере. В город привезли шесть тысяч средств индивидуальной защиты и 4,2 тысячи упаковок активированного угля. С понедельника детям в школе начнут выдавать молоко.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, что из-за плохой экологической обстановки режим "чёрного неба" ввели в Кемерове.