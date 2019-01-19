Глава РУСАДА обратился в WADA с просьбой не лишать статуса соответствия

Юрий Ганус отметил, что подобное решение может деструктивно сказаться на развитии отечественного спорта.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился с письмом в WADA с просьбой не лишать РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

По его мнению, лишение статуса приведёт к тому, что чистые российские спортсмены не смогут принимать участие на международных стартах. Подобное решение деструктивно скажется на развитии всего отечественного спорта, а также лишит WADA антидопинговой опоры в России.

В связи с вышеизложенным прошу вас подтвердить статус соответствия РУСАДА Из текста письма

В письме также приводятся факты преобразования РУСАДА, по итогам которого организации вернули статус соответствия. Ганус также выразил мнение, что данное письмо поможет WADA оценить РУСАДА как национальное антидопинговое агентство, которое фактически было заново выстроено под наблюдением международных экспертов.

Ранее комиссия WADA завершила свою работу с российской базой данных в московской лаборатории. Окончательное решение по РУСАДА будет вынесено 22 января.