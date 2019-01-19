Пять тысяч полицейских мобилизуют в Париже из-за десятой акции "жёлтых жилетов"

Кроме того, в городе разместят восемь бронетранспортёров и мобилизуют 35 членов подразделения быстрого реагирования.

Пять тысяч полицейских будут мобилизованы в Париже из-за очередной акции "жёлтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации телеканала, помимо сотрудников правоохранительных органов в городе будут размещены восемь бронетранспортёров и мобилизованы 35 членов подразделения быстрого реагирования.

Протесты "жёлтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Демонстранты требуют не повышать налог на топливо и цены на бензин. Сегодня в Париже и других городах страны пройдёт уже десятая по счёту акция.