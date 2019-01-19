Путин окунулся в прорубь в крещенскую ночь

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщили в Кремле.
— Да, президент по христианской традиции окунулся в прорубь, — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе главы государства.
При этом где именно был совершен этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области.
Напомним, в прошлом году президент окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Температура в том районе была не ниже шести-семи градусов мороза.
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