Путин окунулся в прорубь в крещенскую ночь

При этом где именно был совершён этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области.

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщили в Кремле.

— Да, президент по христианской традиции окунулся в прорубь, — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе главы государства.

При этом где именно был совершен этот обряд, не уточнили, отметив, что это было в Московской области.

Напомним, в прошлом году президент окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Температура в том районе была не ниже шести-семи градусов мороза.