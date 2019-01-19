В Тбилиси неизвестные ограбили и избили 93-летнего ветерана ВОВ

Как он сам рассказал, украденная сумма денег оказалась накопленной за несколько месяцев пенсией.

В Тбилиси неизвестные ограбили и избили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что грабители проникли в его дом на рассвете. Там они избили и связали ветерана, а после вынесли из его дома ценности и деньги (всего около $265).

Вскоре он сам вызвал полицейских. По словам Мирзояна, похищенные деньги были накопленной за несколько месяцев пенсией. Начато расследование по статье "Ограбление".