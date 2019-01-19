"Сыграй Венцеслава, жрущего курицу". Рустам Солнцев раскритиковал актёра Петрова

По мнению экс-участника "Дома-2" российский актёр не меняется от фильма к фильму, а просто переодевается.

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев резко высказался относительно успеха российского актёра Александра Петрова. По его мнению, звезда фильма "Притяжение" не заслужил того признания, которым он обладает.

По мнению Солнцева, Петрову необходимо много работать над собой и изучить опыт своих западных коллег. Потому что голливудские актёры кропотливо готовятся к каждой роли, а вот Александр в каждом фильме предстаёт перед зрителями абсолютно одинаковым.

— Что там голливудские актеры, которые худеют, полнеют, умирают на съёмочной площадке. Наш Саша Петров из фильма в фильм просто переодевается, рубашки меняет. Саша, отдельное тебе мерси. Именно благодаря таким, как ты, я и не смотрю русские фильмы. Вот попробуй сыграть Венца (Венцеслав Венгржановский — экс-участник "Дома-2". — Прим. Лайфа), жрущего курицу! — приводит его слова StarHit.

Как писал ранее Лайф, 11 февраля телеканал "ТВ-3" выпустит расширенную версию трилогии "Гоголь", в которой снимался Петров.