СК проводит проверку по факту избиения двух школьниц в Мурманской области

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СК проводит проверку по факту избиения двух школьниц в Мурманской области

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Фото: © РИА Новости/Игорь Катаев

СУ СК по Мурманской области начало проверку по информации об избиении двух школьниц в городе Кандалакше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что группа учащихся избила двух пятиклассниц после того, как одна из них заступилась за другую.

— По данному факту региональным управлением СК России инициирована процессуальная проверка для выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, — сообщает пресс-служба.

В ходе проверки предстоит установить личности тех, кто участвовал в событиях, а также все обстоятельства случившегося. Степень травм пострадавших уточняется.

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