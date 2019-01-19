СК проводит проверку по факту избиения двух школьниц в Мурманской области

СУ СК по Мурманской области начало проверку по информации об избиении двух школьниц в городе Кандалакше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что группа учащихся избила двух пятиклассниц после того, как одна из них заступилась за другую.

— По данному факту региональным управлением СК России инициирована процессуальная проверка для выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, — сообщает пресс-служба.

В ходе проверки предстоит установить личности тех, кто участвовал в событиях, а также все обстоятельства случившегося. Степень травм пострадавших уточняется.