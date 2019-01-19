Буш-младший угостил пиццей охрану, оставшуюся без зарплаты из-за шатдауна

Он также призвал республиканцев и демократов преодолеть разногласия и положить конец затянувшемуся в стране бюджетному кризису.

Бывший президент США Джордж Буш-младший разместил в "Инстаграме" фотографию, на которой он и кто-то из его помощников несут шесть коробок с пиццей сотрудникам Секретной службы страны.

В подписи к снимку он выразил благодарность людям, продолжающим работать, несмотря на отсутствие зарплаты в период кризиса.

— Лора и я благодарны персоналу Секретной службы и тысячам служащих федерального правительства, напряжённо работающим в интересах нашей страны без зарплаты, и мы благодарим поддерживающих их сограждан, — написал он.

Бывший глава Белого дома также добавил, что лидеры демократов и республиканцев должны устранить противоречия, которые привели к кризису в стране.

— Пришло время лидерам обеих партий объединиться, чтобы положить конец шатдауну, — отметил Буш-младший.

Напомним, временная приостановка работы Правительства США началась 22 декабря 2018 года и уже побила исторический рекорд. Причиной разногласий между республиканцами и демократами стал вопрос финансирования проекта президента страны Дональда Трампа по воздвижению стены на границе с Мексикой.