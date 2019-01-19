Собянин поздравил православных с Крещением

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере" поздравил православных с праздником Крещения.
Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.
— Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра, — написал градоначальник.
Ранее Лайф сообщил, что президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье.
Всего более 2,4 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях, из них около 270 тысяч — в Москве.
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