Собянин поздравил православных с Крещением

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Собянин поздравил православных с Крещением

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере" поздравил православных с праздником Крещения.

— Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра, — написал градоначальник.

Ранее Лайф сообщил, что президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье.

Всего более 2,4 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях, из них около 270 тысяч — в Москве.

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