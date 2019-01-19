Фигуристка Евгения Медведева рассказала о возвращении в Канаду

Евгения Медведева рассказала, что возвращается в Канаду после долгого пребывания в России. На своей странице в "Инстаграме" фигуристка поблагодарила тренеров и хореографов за возможность побыть дома, но не прекращать тренировки.
— Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме, — пишет Медведева.
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Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки❤️ @m_a_x_i_m Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме☺️✨ Can’t wait to see my favorite people @tracywilsonk @brianorser @paistrop and whole Cricket❤️
Напомним, что после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в Канаде с Брайаном Орсером. В Россию Евгения вернулась для участия в чемпионате России в Саранске, позже тренировалась в ледовом дворце ЦСКА в Москве.
Ранее Медведева заявляла, что в будущем она точно будет жить в России.
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