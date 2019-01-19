Фигуристка Евгения Медведева рассказала о возвращении в Канаду

Евгения Медведева рассказала, что возвращается в Канаду после долгого пребывания в России. На своей странице в "Инстаграме" фигуристка поблагодарила тренеров и хореографов за возможность побыть дома, но не прекращать тренировки.

— Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме, — пишет Медведева.

Напомним, что после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в Канаде с Брайаном Орсером. В Россию Евгения вернулась для участия в чемпионате России в Саранске, позже тренировалась в ледовом дворце ЦСКА в Москве.

Ранее Медведева заявляла, что в будущем она точно будет жить в России.