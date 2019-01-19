Адвокат заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских спортсменов

Кристоф Вишеманн курировал дела россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Адвокатская контора Кристофа Вишеманна выпустила заявление, в котором обвинила МОК в сокрытии доказательств невиновности спортсменов, подозреваемых в применении допинга перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

— МОК серьёзно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты, — отмечается в заявлении, попавшем в распоряжение ТАСС.

Также в документе уточняется, что нет никаких фактических доказательств обвинений, выдвинутых против российских спортсменов экс-главой московской антидопинговой лаборатории, ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.

Напомним, комиссия МОК в 2017 году пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. Позднее спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 спортсменов, а ещё с 11 человек снял пожизненный запрет на участие в ОИ.