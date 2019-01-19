Под личную ответственность. Арбенину выписали из больницы после приступа

Сейчас она находится во французской гостинице, а по приезде в Москву собирается пройти медобследование.

Диана Арбенина выписалась из больницы во Франции под личную ответственность. Об этом РИА "Новости" сообщила PR-директор певицы Мария Кохель.

— Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере, — сказала Кохель.

По её словам, никакой опасности для жизни артистки сейчас нет. Арбениной назначили лечение, а по проезде в Москву она пройдёт обследование.

Как ранее сообщал Лайф, Диана Арбенина попала в больницу во Франции из-за сердечного приступа, который длился 16 часов. При этом солистка "Ночных снайперов" не собирается отменять концерты, запланированные в рамках юбилейного тура.