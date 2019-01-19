В Орловской области мальчик попал в больницу после падения куска льда с крыши

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В Орловской области госпитализировали 11-летнего мальчика после того, как на него упал кусок льда с крыши. Об этом сообщает сайт местного СУ СК РФ.

— По данным следствия, 18 января 2019 года в городе Мценске упавшая с крыши одного из многоквартирных домов на улице Мира снежная наледь травмировала 11-летнего мальчика, — говорится в сообщении.

У мальчика диагностировали перелом ключицы. В настоящий момент следователи проводят проверку управляющей компании. По данному факту возбуждено уголовное дело.