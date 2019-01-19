"Подарите клюшки". В Сети обсуждают фото Порошенко с деревенскими детьми

Интернет-пользователи обратили пристальное внимание на то, что в хоккей некоторые дети играют без коньков и с клюшками из лопат.

Президент Украины Пётр Порошенко выложил в "Фейсбуке" фотографии с деревенскими детьми, которые играли в хоккей. Реакция Сети не заставила себя долго ждать.

— Расчистили снег на ставке около села — и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался — очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом, — написал украинский лидер.

В комментариях пользователи разделились на две части. Одни искренне хвалят Порошенко, а вот другие, напротив, обратили внимание на то, в чём и чем приходится играть детям, а также напомнили об общем положении дел в стране.

Может, дойдёт до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чём играет, даже без коньков Денис Солодкий

— Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и "зажал" даже коробку "Рошена" за фото, — написал Дмитрий Корнейчук.

— Арену нормальную хоть одну в Киеве (не говорю уже за области) сделать нужно!!! Стыдно должно быть всем, что страна спортивная и люди живут известные в спорте, — отметил Игорь Гаевский.

— Двадцать первое тысячелетие, и мы всё ещё где-то в 1950 году, в старом и в нищете. Это пиар для президента. Полное безобразие, — заявила Валентина Розвадовська.

Господин президент, подарите ребятам клюшки. Вы же видели, чем они играют... Олена Кучми

Пользователи также не уставали напоминать о тяжёлой ситуации с ледовыми дворцами и другими спортивными объектами в различных городах, в том числе в Киеве.