Больше не пустят на борт. Турист спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера — видео

Сам американец-экстремал признался, что не обдумал свой поступок перед тем, как совершить его.

Турист из США Ник Нэйдев спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера Symphony of the Seas, когда тот остановился неподалеку от Багамских островов. Об этом сообщает Fox 13.

Общаясь с журналистами, Ник признался, что не ожидал, что видео с его прыжком станет вирусным в Сети.

— Я не думал, прежде чем совершить прыжок. Хотел рассмешить друзей и доплыть до берега, продолжив отдых. Не думал, что последствия будут такими серьёзными, — заявил он.

Юноша, который отделался лишь незначительными травмами, добавил, что после прыжка его попросили немедленно покинуть корабль. Добираться до дома ему пришлось самостоятельно. Кроме того, его внесли в список лиц, которым пожизненно запрещено пользоваться услугами перевозчика.