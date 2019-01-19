Глава МВД Украины рассказал о нарушениях кандидатов в президенты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о многочисленных нарушениях со стороны практически всех кандидатов в президенты страны. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— С начала избирательной кампании (31 декабря 2018 года. — Прим. Лайфа) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации, — написал он.

По словам Авакова нарушения зафиксированы в десяти областях Украины, а также в городе Киеве. Сообщается, что речь идёт о нарушениях, связанных с изготовлением, размещением и распространением агитационных материалов.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года.