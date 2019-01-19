Киев создаёт военно-гражданские администрации для усиления контроля в Донбассе

Непосредственным созданием администраций на местах займётся командующий объединёнными силами Украины в Донбассе Сергей Наев и губернаторы областей.

По словам представителя Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики Андрея Марочко, киевские власти создают новые военно-гражданские администрации в Донбассе, чтобы усилить контроль над территориями.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал указы о создании подконтрольных Киеву военно-гражданских администраций в городах Счастье в Луганской области и Волноваха в Донецкой области.

— Вчера с целью тотального контроля и подавления инакомыслия в преддверии президентских выборов Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации в городе Счастье, тем самым устранив органы местного самоуправления и сосредоточив всю полноту власти в руках командующего ООС Наева, — цитирует РИА "Новости" заявление представителя ЛНР Марочко.

По словам Марочко, военнослужащие армии Украины будут полностью контролировать город Счастье, расположенный у линии соприкосновения, и будут присваивать объекты инфраструктуры.