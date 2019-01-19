Премьер Баварии возглавил партию ХСС

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Премьер Баварии возглавил партию ХСС

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер стал председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС). Об этом сообщает газета Zeit.

Зедер сменил на этом посту министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофреа. В голосовании, которое прошло во время внеочередного съезда партии в Мюнхене, Зедер набрал 87,4% голосов.

ХСС действует только на территории Баварии, а на федеральных выборах выступает в альянсе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и поэтому присутствует в бундестаге.

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