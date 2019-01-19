СК проверяет данные о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в Подмосковье

Следователи начали проверку информации о нападении сбежавших из приюта собак на восьмилетнего мальчика в Подмосковье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по области.
— В информации говорится, что несколько собак якобы сбежали из приюта-передержки и накинулись на восьмилетнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. В результате одна из собак укусила ребёнка за ногу, — рассказали в СК.
В ходе проверки следователям предстоит установить личность пострадавшего и его родителей, а также все обстоятельства инцидента.
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