На Камчатке офицер выбросил в болото неизрасходованные боеприпасы на 1,3 млн

Целью преступления было желание создать эффект качественного проведения занятий с личным составом.

На Камчатке заместитель командира воинской части выбросил в болото неизрасходованные боеприпасы на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП).

В ходе проверки было установлено, что в одной из частей Петропавловск-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота были проведены занятия с личным составом по практическому выполнению стрельб из оружия.

При этом с целью создания эффекта качественного проведения занятий офицер дал своим подчинённым указание внести в раздаточные ведомости фактически неиспользованные материалы. После этого они были вывезены за полигон и сброшены в болото.

В отношении офицера возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в результате действий заместителя командира части государству был нанесён ущерб на сумму 1,3 млн рублей.