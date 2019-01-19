Детское Евровидение – 2019 пройдёт в Кракове

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Детское Евровидение – 2019 пройдёт в Кракове

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Фото: © Facebook/ Junior Eurovision

В отличие от взрослого Евровидения место проведения конкурса определяется исходя из поданных заявок.

Конкурс песен "Детское Евровидение — 2019" состоится в польском городе Кракове. Об этом заявил генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Керран в эфире польского телевидения.

В отличии от взрослого Евровидения страна-победитель не получает право провести следующий конкурс. Место проведения выбирается на основе поданных заявок. Дата проведения конкурса будет объявлена позднее.

Напомним, в 2018 году Детское Евровидение выиграла 13-летняя Роксана Венгель из Польши.

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