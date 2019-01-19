Убил медведя и 4 рыси. СК начал проверку после охоты чиновника в Пермском крае

Браконьерством чиновники занимались дважды в прошлом году. В обоих случаях у них не было лицензии на отстрел животных.

В Пермском крае глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин стали участниками незаконной охоты. СУ СК по региону начало проверку.

Как сообщило ИА "Местное время", герои истории подстрелили на охоте спящего медведя, что запрещено законом, и четырёх рысей. При этом браконьерством они занимались дважды в 2018 году, и в обоих случаях у них не было документов на отстрел животных.

Охотники также сделали несколько фотографий со своими жертвами.

— По факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе проводится доследственная проверка, — рассказали РИА "Новости" в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Ранее героем похожей истории стал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он в ходе охоты подстрелил спящего медведя. При этом в пресс-службе губернатора уверяют, что охота состоялась на законных основаниях осенью 2016 года. Полиция проверяет эту информацию.