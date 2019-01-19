Хлопок газа произошёл в девятиэтажном доме в Архангельске

Сейчас на месте работают газовики, проводится проверка газового оборудования квартиры.

Хлопок газа произошёл в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Архангельске. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Архангельской области.

По данным ведомства, хлопок произошёл примерно в 15:00 в одной из квартир на восьмом этаже дома по улице 40 лет Победы. На место инцидента выехали спасатели, полицейские, медики, а также бригада горгаза.

— По прибытии было установлено, что в результате хлопка на кухне и в комнате было частично нарушено остекление, горения не было. Ведётся проверка по происшествию, — добавили в МЧС.