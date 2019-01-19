Вышел тизер ремейка "Кладбища домашних животных"

Атмосферный 15-секундный ролик был выложен на YouTube создателями фильма. В России премьера картины ожидается 18 апреля.

Киностудия Paramount Pictures поделилась тизером ремейка фильма, основанного на одноимённом романе Стивена Кинга "Кладбище домашних животных". Видео опубликовано в официальном аккаунте студии.

В России премьера картины ожидается 18 апреля 2019 года.

Предыдущая экранизация, вышедшая в 1989 году, в своё время снискала славу одного из самых популярных фильмов ужасов десятилетия.

По сюжету одноимённой книги Кинга, вышедшей в 1983 году, семья с двумя детьми переезжает на новое место и селится неподалёку от таинственного кладбища, где местные жители хоронят своих питомцев. С этого злосчастного переезда и начинаются их несчастья.

Напомним, первый трейлер новой экранизации одного из самых известных романов Кинга "Кладбище домашних животных" вышел в октябре 2018 года.