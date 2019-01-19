Мэра Гданьска Павла Адамовича похоронили в главном храме города

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Мэра Гданьска Павла Адамовича похоронили в главном храме города

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Фото: © Instagram/asiacyunczyk

За проведением заупокойной мессы со специальных экранов, установленных на улицах, наблюдали тысячи горожан.

Урну с прахом убитого градоначальника Гданьска Павла Адамовича захоронили в главном храме города — базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что среди официальных лиц, приехавших попрощаться с Павлом Адамовичем, были президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, глава Европейского совета Дональд Туск, польские министры, главы городов и местного самоуправления, а также все ныне живущие бывшие президенты страны.

За проведением заупокойной мессы со специальных экранов, установленных на улицах, наблюдали тысячи горожан.

Как ранее сообщал Лайф, нападение на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича произошло во время благотворительного концерта. Пострадавший от ножевых ранений мэр был госпитализирован, однако позже скончался, не приходя в сознание. Убийца мэра ранее был арестован на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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