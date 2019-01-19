В Великобритании продают суперкар, от которого убегал сам Джеймс Бонд

Цена за автомобиль, который преследовал Бонда по ночному Риму в "Спектре", не называется, её сообщат только потенциальному покупателю по запросу.

Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде "Спектр" выставили на продажу, сообщает магазин редких автомобилей Kaaimans Intarnational.

Согласно сведениям издания The Truth About Cars, указанный Jaguar C-X75 — один из семи автомобилей, созданных специально для фильма, четыре из них были трюковыми, которые использовали каскадёры, и это один из них, те, что были показаны в киноленте, были не синие, а оранжевые.

Jaguar оснащён пятилитровым бензиновым двигателем V8. В серию авто не пошло, хотя компания собиралась выпустить 200 автомобилей стоимостью около 1,15 миллиона долларов каждый, однако после мировой финансовой нестабильности в "Ягуаре" задумались над производством электромобилей.