В Великобритании продают суперкар, от которого убегал сам Джеймс Бонд

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В Великобритании продают суперкар, от которого убегал сам Джеймс Бонд

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Цена за автомобиль, который преследовал Бонда по ночному Риму в "Спектре", не называется, её сообщат только потенциальному покупателю по запросу.

Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде "Спектр" выставили на продажу, сообщает магазин редких автомобилей Kaaimans Intarnational.

Согласно сведениям издания The Truth About Cars, указанный Jaguar C-X75 — один из семи автомобилей, созданных специально для фильма, четыре из них были трюковыми, которые использовали каскадёры, и это один из них, те, что были показаны в киноленте, были не синие, а оранжевые.

Jaguar оснащён пятилитровым бензиновым двигателем V8. В серию авто не пошло, хотя компания собиралась выпустить 200 автомобилей стоимостью около 1,15 миллиона долларов каждый, однако после мировой финансовой нестабильности в "Ягуаре" задумались над производством электромобилей.

<p>Фото: © <a href="https://www.kaaimans.com/current-stock/8600532-jaguar-c-x75-stunt-car-featured-in-spectre/" target="_blank">kaaimans.com</a></p>

<p>Фото: © <a href="https://www.kaaimans.com/current-stock/8600532-jaguar-c-x75-stunt-car-featured-in-spectre/" target="_blank">kaaimans.com</a></p>

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