Филарет назвал себя патриархом всея Руси

Глава бывшего Киевского патриархата Филарет начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.

Диакон Русской православной церкви Андрей Кураев в своём блоге опубликовал документ, в котором экс-глава церковной структуры распорядился во время службы в церкви поминать "святейшего Филарета, патриарха Киевского и всея Руси — Украины" и "блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Руси — Украины", а также правящего архиерея.

С 1990 по 1992 год Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Московского патриархата, однако в дальнейшем архиерейский собор РПЦ лишил его сана за раскольническую деятельность. В 1997 году он был предан анафеме.

Как писал ранее Лайф, президент Украины Пётр Порошенко сообщил о решении присвоить Филарету звание героя страны.