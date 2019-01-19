Следствие попросило суд арестовать Настю Рыбку и Алекса Лесли

Нагатинский районный суд Москвы получил ходатайства следствия о заключении под стражу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые подозреваются в вовлечении в занятие проституцией.

Как уже сообщал Лайф, Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в феврале 2018 года во время секс-тренинга в Таиланде, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства.

Ранее они были задержаны в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.