Адвокат Уилана рассказал, откуда у его подзащитного 4 паспорта

Адвокат обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана Владимир Жеребенков рассказал RT, откуда у его подзащитного четыре паспорта.

Уилан является гражданином сразу четырёх стран. Ирландский паспорт объясняется тем, что там родился его дедушка. Британский — тем, что в Лондоне родились его родители. Сам же Уилан родился в Канаде, а так как в 19 лет он поступил в полицию, то отсюда берётся его американское гражданство.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ считают, что он проводил шпионскую акцию.