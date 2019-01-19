"Уже легче". Арбенина рассказала о самочувствии после сердечного приступа

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"Уже легче". Арбенина рассказала о самочувствии после сердечного приступа

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Фото: © Instagram/ d_arbenina_official

Признавшись, что её тронула поддержка подписчиков, певица пообещала больше себя беречь.

На своей странице "Инстаграма" Диана Арбенина опубликовала видеообращение к фанатам, поблагодарив их за "невероятно трепетное отношение".

Признавшись, что её тронула поддержка подписчиков, певица заверила, что постепенно оправляется после пережитого приступа.

— Мне уже легче, я уже могу шевелить ногами, руками, — отметила она.

Она также пообещала себя беречь и в шутку заявила, что договорится с сердцем и головой.

Credit: @Diana Arbenina

Как ранее сообщал Лайф, Диана Арбенина была госпитализирована во Франции из-за сердечного приступа. Несмотря на это, она не намерена отменять предстоящие концерты.

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