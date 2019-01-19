Школьник, побывавший в самолёте Путина, опубликовал сюжет о борте №1

15-летний житель города Сибай Арслан Каипкулов, которому президент России Владимир Путин ранее устроил экскурсию по своему самолёту, снял видеоролик о борте №1. Сюжет опубликован на канале мальчика на YouTube.

— Для меня большая честь попасть в такой секретный объект, где только единственная съёмочная группа поднималась. Переступив порог, попадаешь в помещение, которое больше похоже не на привычный салон самолёта, а на квартиру, — сказал Арслан.

После этого подросток сел в президентское кресло, сказав, что сзади находится герб, а слева — штандарт и флаг. Также мальчик рассказал, что в конце коридора расположен салон для лиц, сопровождающих Владимира Путина, где есть одеяла, подушки и леденцы.

Кроме того, Арслан пообщался с работниками самолёта. Они отметили, что им "не так важен статус лица, для которого он [борт] готовится" — главное, чтобы рейс был выполнен безопасно.

— Каждый рейс особенный, интересный, — сказала бортпроводница, отвечая на вопрос школьника о том, что ей больше всего запомнилось за время работы.