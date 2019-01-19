Пассажирку рейса Москва — Дубай привлекли к ответственности за пьяный дебош

При посадке женщина вела себя агрессивно по отношению к другим пассажирам и членам экипажа.

Пассажирку рейса Москва — Дубай "Уральских авиалиний" сняли с рейса из-за пьяного дебоша на борту. В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Во время полёта приняли решение посадить самолёт в Волгограде из-за того, что нескольким пассажирам рейса стало плохо.

При посадке одна из пассажирок, с признаками алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно по отношению к другим пассажирам и членам экипажа. В итоге было принято решение отказать ей в дальнейшем полёте.

Вскоре она была доставлена в отделение полиции, где на неё был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее Лайф рассказывал, что на этом же рейсе "Уральских авиалиний", следовавшем из Москвы в Дубай, отравились сразу несколько пассажиров, из-за чего было принято решение посадить самолёт в Волгограде.