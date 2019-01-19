FIFA осудила убийство африканского журналиста, расследовавшего коррупцию

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FIFA осудила убийство африканского журналиста, расследовавшего коррупцию

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Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Хуссейн-Сале занимался созданием фильма, в котором рассказывалось, как чиновники из Федерации футбола Ганы брали взятки.

Международная федерация футбола (FIFA) осудила убийство африканского журналиста Ахмеда Хуссейн-Сале, который расследовал коррупционный скандал в Федерации футбола Ганы. Заявление опубликовано на сайте FIFA.

— FIFA была крайне обеспокоена и опечалена, узнав о том, что журналист был застрелен в Гане, — говорится в заявлении.

Отмечается, что организация поддерживает журналистов, деятельность которых зачастую помогает совершенствовать мировой футбол.

Хуссейн-Сале занимался созданием фильма, в котором рассказывалось, как чиновники из Федерации футбола Ганы брали взятки. Упоминался и бывший президент организации Квеси Ньянтакьи, которого удалось заснять во время получения взятки в $65 тысяч.

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