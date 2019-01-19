"Ваш любимый президент Я!" Трамп заявил, что он самый деятельный за историю США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за два года президентства он на своём посту успел сделать больше, чем любой президент со времён Авраама Линкольна.

— Ньют Гингрич (спикер нижней палаты американского Конгресса в президентство Билла Клинтона) только что заявил, что со времён Авраама Линкольна не было президента, к которому бы хуже или более несправедливо относились СМИ, чем к вашему любимому президенту — ко мне! В то же время не было ни одного президента, кто сделал бы больше во время первых двух лет на этом посту, — написал Дональд Трамп в своём twitter-аккаунте.

Президент США многократно подвергался нападкам со стороны телеканалов CNN, NBC и ABC, печатных изданий, среди которых The New York Times. Все эти СМИ Трамп называет "фейк-ньюс".