Пранкер Вован рассказал, можно ли дозвониться до Путина

Он также отметил, что в отличие от лидеров других стран — Петра Порошенко и Ангелы Меркель — президент РФ не имеет личного мобильного телефона.

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) заявил, что дозвониться до президента России Владимира Путина и лидеров других государств можно, несмотря на все сложности.

— До Путина, как и до любого человека, который общается по телефону, дозвониться можно. Как бы кто ни говорил о сверхзащищённости его телефонной связи, — сказал Кузнецов РИА "Новости".

По его словам, в мире нет "единого кабеля зашифрованной связи, по которому говорят высшие лица", и каждая сторона считает, что её собеседник говорит по своей закрытой связи. При этом пранкер добавил, что дозвониться до Путина, у которого нет личного мобильного телефона, слишком сложно.

— Путин не пользуется личным мобильным, в отличие от того же Порошенко, Меркель или многих нынешних политиков. Старая школа, как говорится. Однако он часто проводит телефонные переговоры через официальные каналы связи, — отметил Кузнецов.