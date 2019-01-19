Жителей Кремоны попросили соблюдать тишину при записи скрипок Страдивари

Именно в этом городе находились мастерские Антонио Страдивари, Николо Амати и Джузеппе Гварнери дель Джезу.

Мэр итальянского города Кремона Джанлука Галимберти обратился к жителям с просьбой соблюдать тишину для реализации проекта по записи звучания оригинальных скрипок Страдивари.

В местном городском музее хранятся скрипки и виолончели таких мастеров, как Антонио Страдивари, Николо Амати и Джузеппе Гварнери дель Джезу. По словам куратора музея, со временем их уникальное звучание теряется. Чтобы сохранить его, в Кремоне был запущен проект "Библиотека звуков Страдивари", представляющий собой цифровую базу данных, в которой будут записаны все тона звучания инструментов мастера, отобранных из городского музея.

— Мы являемся единственным городом в мире, сохранившим как инструменты, так и их звучание. Это уникальный проект для будущих поколений, и я уверен, что жители Кремоны поймут, что перекрытия в районе были необходимы, — приводит слова мэра города газета The New York Times.

На время записи звуков полиция перекрыла автомобильное движение в центре города, чтобы не испортить звук.