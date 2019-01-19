Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа

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Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа

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Настя Рыбка. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов

Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) на 72 часа. Девушка подозревается в вовлечении в занятие проституцией.

Судья Наталья Борисенко добавила, что заседание об избрании меры пресечения отложено на 16:30 22 января.

Напомним, Настя Рыбка и её знакомый Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время секс-тренинга, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства.

Ранее их задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.

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