Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа

Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) на 72 часа. Девушка подозревается в вовлечении в занятие проституцией.

Судья Наталья Борисенко добавила, что заседание об избрании меры пресечения отложено на 16:30 22 января.

Напомним, Настя Рыбка и её знакомый Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время секс-тренинга, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства.

Ранее их задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.