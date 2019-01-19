Не пристегнулась. Королева Великобритании нарушила ПДД

Несмотря на это, 92-летней Елизавете ничего не грозит, так как по закону она обладает иммунитетом к судебному преследованию.

Королеву Елизавету II заметили не пристёгнутой за рулём всего через день после того, как её муж принц Филипп перевернулся на дороге. Об этом сообщает The Daily Mail.

Королева 18 января сидела за рулём своего Range Rover без ремня безопасности.

После того как СМИ и общественность обратили внимание на нарушение закона, Елизавета II вняла здравому смыслу — уже на следующий день журналисты и жители Великобритании с удовлетворением заметили наличие ремня на плече королевы.

Несмотря на нарушение, 92-летней Елизавете ничего не грозит, так как по закону она обладает иммунитетом к судебному преследованию. А вот Филиппа лишить водительского удостоверения могут — после недавней аварии начали расследование, и супруг королевы может остаться без прав.

Ранее Лайф сообщал, что 97-летний супруг Елизаветы перевернулся на своём внедорожнике недалеко от Сандригемского дворца. В результате аварии пострадали два человека.