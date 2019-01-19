Он в "Танцах". В Австралии нашли самого музыкального голубя в мире

Птица решила не стесняться и с удовольствием пританцовывала в ритм знаменитой композиции.

В Австралии нашли самого музыкального голубя в мире, который танцевал под композицию Blurred Lines в исполнении уличного музыканта. Видео опубликовано в "Твиттере".

This pigeon jamming along to blurred lines pic.twitter.com/hvV0xRDh0L — WoW (@VERYINTERESTlNG) 17 января 2019 г.

На кадрах видно, как птица не стесняется и с удовольствием попадает в такт композиции. Пользователи в комментариях восхищаются голубем, отмечая, что не каждый человек так может.

— Даже голуби умеют танцевать, а ты просто стоишь у стенки, — написал в комментариях один из пользователей.