Он в "Танцах". В Австралии нашли самого музыкального голубя в мире

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Он в "Танцах". В Австралии нашли самого музыкального голубя в мире

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Птица решила не стесняться и с удовольствием пританцовывала в ритм знаменитой композиции.

В Австралии нашли самого музыкального голубя в мире, который танцевал под композицию Blurred Lines в исполнении уличного музыканта. Видео опубликовано в "Твиттере".

На кадрах видно, как птица не стесняется и с удовольствием попадает в такт композиции. Пользователи в комментариях восхищаются голубем, отмечая, что не каждый человек так может.

— Даже голуби умеют танцевать, а ты просто стоишь у стенки, — написал в комментариях один из пользователей.

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