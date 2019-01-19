Пять человек отравились угарным газом в подмосковной Балашихе

В Балашихе пять человек отравились угарным газом, среди них трое детей. Причиной отравления стала неисправность печки, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— Поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в частном доме в подмосковной Балашихе. Пять человек доставили в центральную районную больницу, — цитирует агентство спасателей.

Мужчину и троих детей отпустили домой, женщина остаётся в больнице.

14 января Лайф рассказывал, что в Оренбургской области четыре человека были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. В том случае также пострадали трое детей. На следующий день уже в канадском Монреале газом отравилось сразу 35 школьников.